Gigi Hadid celebra sus 26 años en una fiesta en Nueva York

Este será uno de los cumpleaños más especiales de su vida, el de sus 26. ¿El motivo? es el primero que ha celebrado junto a su hija Khai, a la que dio a luz el pasado mes de septiembre. Pero no solo será único por esta razón, su marido Zayn Malik le ha dado otro fundamento que sumar a la lista de 'momentos inolvidables' del año.

Después de que el pasado año les pillara en la granja de la familia de Gigi y que, como el resto de mortales, no puedo celebrarlo como le hubiera gustado a la modelo -debido a la pandemia-; su pareja decidió prepararle una fiesta sorpresa en Nueva York y rodeada de toda su gente.

Un cumpleaños que arrancó con cientos de felicitaciones en Instagram y un regalo muy especial, un ramo de flores. El único detalle que ha publicado en sus Stories de Instagram y no podía ser de otra persona que del padre de su pequeña.

A la fiesta sorpresa asistieron entre otros familiares y amigos, su hermana Bella Hadid, a la que han fotografiado los paparazzis con un look de lo más salvaje. La modelo lució un look en tonos terracotas compuesto por un body cut out de escote corazón, de efecto tay day, unos pantalones de pana mostazas y unos botines cow-boy.

Mientras que la protagonista del día, optó por un mono de algodón en azul, con un tejido que simulaba finas rayas verticales. La clave, su peinado: unas mini trenzas efecto bubble que decoraban ambos lados de su rostro.