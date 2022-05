Georgina Rodríguez y su poderoso mensaje en el Día de la Madre

Ha sido, posiblemente, una de las celebraciones más complicadas que ha vivido Georgina Rodríguez. La modelo se enfrentaba a la celebración del Día de la Madre pocos días después de que uno de los mellizos que esperaba falleciese durante el parto. Sin embargo, consciente de que es un ejemplo para muchas mujeres y sabiendo que sus 37,9 millones de seguidores en Instagram esperaban algún tipo de reacción por su parte en un día tan señalado, Georgina no ha dudado en compartir un poderoso mensaje.

"A las que son, a las que fueron, a las que quisieron y no pudo ser, a las que intentan, a las que sin serlo ejercen como tales, a las que tienen instinto, a las que deciden no serlo... A todas nosotras, creadoras de vida y de vínculos. ¡Feliz días mamás!", compartía en sus Stories de Instagram.

Tras el fallecimiento de uno de los gemelos que esperaban Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo, el mundo se llenaba de mensajes de cariño hacia la pareja y hacia la hija que sobrevivía al parto. Eran ellos mismos los que comunicaban la terrible noticia mediante un comunicado en Instagram.

"Con nuestra más profunda tristeza tenemos que anunciar el fallecimiento de nuestro hijo. Es el dolor más grande que unos padres pueden sentir.

Solo el nacimiento de nuestra hija nos da la fuerza para vivir este momento con algo de esperanza y felicidad. Queremos agradecer a los doctores y enfermeras por su cuidado y apoyo. Estamos devastados por esta pérdida y rogamos privacidad en este duro momento. Bebé, eres nuestro ángel. Siempre te amaremos. Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez", aseguran en el comunicado.

Tras pedir privacidad, Cristiano Ronaldo se perdía el partido entre el Manchester United (su equipo) y el Liverpool, en lo que sería el derby inglés más importante. En el minuto 7, el número que Ronaldo luce en su camiseta, el público se levantaba y comenzaba a aplaudir mientras cantaba el himno 'You will never walk alone' (Nunca caminarás solo). Un momento para la historia que pone los pelos de punta.

Treinta millones de ‘likes’ (y sumando) y muchísimas felicitaciones es lo que recibieron Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo cuando anunciaron a través de una publicación conjunta en Instagram que serían padres de gemelos.



"Delighted to announce we are expecting twins👶🏻👶🏻. Our hearts are full of love - we can’t wait to meet you", escribían en inglés, debido a la fama internacional de él, y también de ella. Con estas dos nuevas incorporaciones al equipo (un poco de jerga deportiva en este tema nunca viene mal), ya serán seis en total los hijos de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez. Así pues, Cristiano Jr, Eva María, Mateo y Alana iban a tener dos nuevos hermanitos.

No sabemos si cuando la pareja logré superar esta pérdida, pensarán en algún momento por el altar. Después de verla presumiendo de anillo (¿de compromiso?) el pasado verano y de que varios medios internacionales confirmaran que el portugués le había pedido matrimonio, Georgina quería aclarar el asunto en una exclusiva en la revista Hola!. "¿Qué si me ha pedido Cristiano que me case con él? Por ahora no, pero me encantaría", decía en la entrevista. ¡BOOM! ¡Menuda indirecta para el deportista! "Ahora tenemos prioridades y muchas responsabilidades. Aunque, en un futuro, me encantaría convertirme en su esposa", remataba la de Jaca haciendo referencia a los cuatro niños de la casa: Cristiano Jr., los gemelos Eva y Mateo y Alana Martina, la bebé que tienen en común Ronaldo y Georgina.