Bebés en camino para Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo

Trece millones de ‘likes’ (y sumando) y muchísimas felicitaciones es lo que han recibido Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo cuando han anunciado a través de una publicación conjunta en Instagram que serán padres de gemelos.



"Delighted to announce we are expecting twins👶🏻👶🏻. Our hearts are full of love - we can’t wait to meet you", escribían en inglés, debido a la fama intercional de él, y también de ella. Con estas dos nuevas incorporaciones al equipo (un poco de jerga deportiva en este tema nunca viene mal), ya serán seis en total los hijos de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez. Así pues, Cristiano Jr, Eva María, Mateo y Alana van a tener dos nuevos hermanitos. O bueno, igual hermanitas porque no sabemos el sexo de los bebés. Todavía.

Lo que no sabemos todavía es si la pareja pasará en algún momento por el altar. Después de verla presumiendo de anillo (¿de compromiso?) el pasado verano y de que varios medios internacionales confirmaran que el portugués le había pedido matrimonio, Georgina quería aclarar el asunto en una exclusiva en la revista Hola!. "¿Qué si me ha pedido Cristiano que me case con él? Por ahora no, pero me encantaría", decía en la entrevista. ¡BOOM! ¡Menuda indirecta para el deportista! "Ahora tenemos prioridades y muchas responsabilidades. Aunque, en un futuro, me encantaría convertirme en su esposa", remataba la de Jaca haciendo referencia a los cuatro niños de la casa: Cristiano Jr., los gemelos Eva y Mateo y Alana Martina, la bebé que tienen en común Ronaldo y Georgina.



A través de las redes sociales, ambos se esfuerzan en demostrar que juntos han formado una feliz familia por lo que es habitual verles en Instagram disfrutando de su día a día en Turín, de divertidos viajes familiares o de escapadas románticas. ¿Se decidirán a darse el "sí quiero'?