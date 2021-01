Las fotos que más han entristecido a Paris Hilton

Paris Hilton ya no es la que era. Y no nos referimos a que cada vez salga menos en la prensa o lleve una vida alejada del foco mediático, sino que además ya no se mete en problemas.

A sus 39 años, la millonaria ha querido compartir con todos sus fans unas fotos que le hicieron a sus 18 años y que fueron tomadas poco después de regresar a su casa en Nueva York desde el internado Provo Canyon School. Hasta hoy jamás habían visto la luz.

En ellas se ve a Paris demacrada, vestida con pantalones y camiseta oscura y una gorra de béisbol de la policía de Nueva York. "Puedo ver el dolor en mis ojos. Estaba tan traumatizada que fingía que todo estaba bien, tratando de bloquear los recuerdos dolorosos", ha escrito en su cuenta de Instagram junto a las fotos.

"Mirando esto ahora, sé que mi yo adolescente estaría increíblemente orgulloso de la mujer que soy hoy. Ser valiente y usar mi voz para marcar la diferencia y evitar que los niños tengan que soportar los abusos por los que yo y tantos otros hemos tenido que pasar".

¿Qué fue lo que le pasó a la heredera del imperio Hilton durante su adolescencia para sentirse tan mal? Lo sabemos porque hace unos meses se estrenaba el documental 'This is Paris', en el que explicaba que su vida nunca fue perfecta y que nunca ha sido realmente feliz.

Y desveló uno de los secretos mejor guardados de su vida: en el colegio abusaron de ella y minaron su personalidad, convirtiéndose en el "personaje" que es ahora. Desde ese momento, Paris se ha dedicado a hacer campaña contra lo que le pasó para evitar que se repita.

No hay que olvidar las razones que la llevaron a terminar en ese internado, y es que Paris empezó desde muy joven a ir a fiestas en Nueva York y se escabullía de su residencia familiar en el Waldorf Astoria para ir a discotecas siendo menor de edad, lo que llevó a sus padres a buscar programas para frenar su comportamiento de niña rebelde.

Pero lo importante es que supo salir de ello y cambiar de vida. Ahora es una mujer que quiere ser madre y alejarse de esa imagen de Barbie consentida que la hizo tan famosa. Y, a la vista de sus declaraciones y comportamiento, lo ha conseguido.