Estas son los fotos con más likes del 2019 en Instagram

Captura del vídeo viral en el que Stormi aparece haciendo snowboard

Es la única publicación de este top que no es una imagen, sino un vídeo, pero ¡qué vídeo! A finales del 2019 Kylie Jenner compartió una secuencia de cómo su hija Stormi practica snowboard pese a su corta edad. No sabemos qué es lo mejor de todo el vídeo, si el look de la pequeña, el hecho de que no se inmute ni siquiera se desequilibre un poco o los likes que acumuló de forma masiva, superando con creces los 13 millones.