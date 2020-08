La preciosa sesión de fotos con la que Gigi Hadid muestra al mundo su tripa de embarazada por primera vez

"Creciendo un ángel". Estas han sido las palabras elegidas por Gigi Hadid para acompañar la primera imagen en la que ha mostrado su tripita de embarazada al mundo -solo se le había escapado un momento fugaz en un directo hasta la fecha-. Lo ha hecho como es ahora tendencia entre las celebrities, vinculando su profesión a la maternidad, como ya vimos hacer a Katy Perry -acaba de dar a luz a su primera hija, Daisy Dove- y a Chrissy Steigen y John Legend, dando la noticia de sus respectivos embarazos en sendos videoclips.

No es cantante la buena de Gigi, pero sí una de las modelos más importantes del mundo, y por eso era de esperar que en algún momento publicara su sesión de fotos más especial. El momento ha llegado y el resultado es espectacular, realmente bonito.

Las fotos, firmadas por sus amigos Luigi & Iango, dúo de fotógrafos de moda, están todas editadas en blanco y negro y muestran sola a Gigi, sin el padre de la criatura, a diferencia de lo que suele ocurrir en este tipo de reportajes preparto. La top, que anunció su embarazo el día que cumplió 25 años en cuarentena y desde entonces lo ha llevado en privado, aparece con su larga melena ondulada y envuelta en una elegante ropa traslúcida que se posa de forma sutil sobre su figura premamá.

Teniendo en cuenta la prominente barriga que luce en las imágenes y que estas son del 26 de julio, tal y como la propia Gigi ha anunciado en otra de las publicaciones con las fotos de la sesión, debe estar afrontando la recta final del proceso de gestación, así que tiene toda la pinta que la próxima noticia que vamos a tener de ella es con una instantánea de una manita o un pie de bebé junto a ella.

No se sabe el sexo del futuro bebé porque los futuros papás no han dicho nada y tampoco en las distintas publicaciones sobre el tema en los últimos días en Estados Unidos ha trascendido este detalle -no así, por ejemplo, el lugar dónde planean tenerlo, que según E! News será Nueva York-.

Sin embargo, los comentarios sobre la posibilidad de que sea un niña se han disparado porque tanto algunos fans de la top como diversos medios se han hecho de un stories ya borrado que habría compartido Alana, hermana de Gigi, en el que se le escapó que iba a ser tía de una niña. En la supuesta publicación que nosotras no hemos visto, Alana habría escrito "Una princesa y una reina", en referencia a la sesión de fotos que su hermana acaba de compartir. Esto coincide con la única noticia que hemos leído hasta la fecha sobre el sexo del bebé, publicada en TMZ hace varios meses, en la que se afirmaba que el bebé es una niña.

Del que seguimos sin saber nada es el papá de la criatura, Zayn Malik, que no aparece en las fotos junto a Gigi pero tampoco ha compartido reacción alguna en su perfil oficial de Instagram. La pareja ha terminado asentando una relación que comenzó con intermitencias desde que se conocieron en el rodaje de un videoclip en 2015. Cinco años después de aquello están a punto de dar la bienvenida a su primer hijo en común.

De momento, en la espera, disfrutan de un momento tan dulce como este, tal y como ha explicado la propia Gigi en la última de las tres publicaciones con las fotografías de la sesión premamá: "Atesorando este tiempo. Aprecio todo el amor y los buenos deseos. Nunca olvidaré la creación de estas imágenes tan especiales con mis amigos Luigi, Iango, Gabriela Kareja Johnson y Erin Parsons. Gracias. ¡Los amo!”.

Ojalá pronto podamos contar que el parto ha ido fenomenal y tanto la mamá como el recién nacido están de maravilla.