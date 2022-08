Las fotos de Dulceida y Alba Paul que disparan los rumores de reconciliación

¿Han vuelto Dulceida y Alba Paul? Esa es la pregunta que se hacen todos los seguidores de las influencers Alba Paul y Dulceida desde hace unos meses. La pareja decidió poner fin a su relación de muto acuerdo hace un año y desde entonces múltiples han sido las veces en las que se las ha visto juntas. Sin embargo, las influencers siempre respondían lo mismo: que tenían muy buena relación. Unas fotos de Dulceida y Alba Paul en actitud cómplice han hecho que se dispararan los rumores de reconciliación.

Según 'Socialité', que ha mostrado las fotos de la pareja que ha realizado el paparazzi Jordi Martín, la pareja se estaría dando una nueva oportunidad. “Era evidente que había tonteo, estaban todo el tiempo tocándose la cabeza, teniendo muestras de cariño, preocupándose la una por la otra (…) Ahí hay algo más que una amistad, en casi todas las fotos están las dos juntas y cuando bajaron del barco se fueron solas”, contó el fotógrafo.

Dulceida y Alba Paul han pasado unos días de descanso en la Costa Brava, una de las zonas en las que las influencers siempre solía veranear cuando todavía eran pareja, y ha sido ahí donde se las ha visto juntas y muy relajadas. "Está claro que han vuelto pero quieren ir poco a poco, por el momento no quieren decir nada ni ponerle nombre a lo que les está pasando”, apostilló.

"Posiblemente esto es lo que más me ha costado escribir en mi vida. Alba y yo hemos decidido seguir nuestros caminos por separado. Han sido unos meses muy duros, tristes, de conversaciones infinitas y la decisión más difícil que hemos tomado nunca. Pero nos queremos bien, nos queremos fuertes, nos queremos estables y nos queremos felices. Duele mucho ver que se acaba, pero el amor continua en nosotras y siempre lo hará. Hemos compartido nuestra historia con vosotros desde el principio, la historia de amor más bonita que conozco, un amor tan real, tan de verdad, de película . Un amor que me ha cambiado la vida, con el que he crecido y aprendido y he sido la persona más feliz del planeta. Un amor que ha traspasado fronteras y ha dado fuerza a muchos. ✨ Gracias por acompañarnos siempre y por querernos bien ✨ Ahora vamos a cuidar de nosotras mismas, a volar por separado, pero viéndonos de cerca siempre. Gracias 🐸 por todo lo que me has dado y lo que me has hecho sentir, por hacerme mejor persona, por ser mi equilibrio y por estos 7 años de hacer muchos de mis sueños realidad. Siempre serás mi cacaolat por las mañanas", escribió Dulceida en su cuenta de Instagram en octubre de 2021 cuando se separaron. Ahora parece que se dan una nueva oportunidad.