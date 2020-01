Los famosos que son acuario

Es curioso lo que nos gusta a los seres humanos encontrar lazos comunes. Es nuestra naturaleza, la del ser social. Los buscamos con los que tenemos cerca, en nuestro entorno, pero también con aquellas personas que, aunque parezcan de la familia, en realidad solo conocemos a distancia, por su imagen pública. Hablamos, efectivamente de las celebrities.

¿Cuántas veces has presumido de haber nacido el mismo día que tu actor favorito, el mismo año que no sé qué famoso o incluso de creer que te pareces en el carácter a un personaje público porque compartís horóscopo? Seguro que alguna vez. No te avergüences ni nada por el estilo. Todos hemos hecho algunas de esas cosas en algún momento.

Hay tantos ejemplos, además, que la probabilidad de no encontrar vínculos con tus cantantes, deportistas o actores favoritos es prácticamente nula. Todo depende de lo que quieras complicar la comparación, pero si por ejemplo hablamos de signos del zodiaco, el hecho de que sea amplio el margen, hace que sea realmente sencillo encontrar caras conocidas que compartan horóscopo. Y, por lo tanto, tú con ellos.

Nunca habíamos hecho la prueba hasta la fecha, por lo que hemos cogido el calendario y ya que acaba de arrancar el período de los acuario, hemos elaborado una lista con famosos que cumplen años por estas fechas. Nos hemos quedado con doce, todos ellos superconocidos. Unos a nivel internacional y otros dentro de nuestras fronteras, y hay muchos más que hemos tenido que dejar fuera para que no fuera eterno el ránking.

Da la casualidad que en acuario hemos encontrado incluso una pareja de las más mediáticas del mundo que no solo ambos miembros comparten signo del zodiaco, sino que incluso nacieron el mismo día. En definitiva, que lo empezamos por probar y nos ha quedado al final, no es por nada, un tema muy curioso y entretenido, así que repetiremos en el futuro con otros horóscopos.