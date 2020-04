Emma Watson, fascinada por la cultura 'Kink'

En una reciente entrevista, Emma Watson ha desvelado sentirse fascinada por la cultura 'kink', si no sabes a que hace referencia este término, sigue leyendo, vamos a explicarte todo lo que hemos descubierto de la mano de la actriz.

Emma Watson, es uno de los personajes públicos más comprometidos con el feminismo de todos los tiempos. Hace unas horas, la actriz ha mantenido una conversación con Valerie Hudson, autora del libro 'Sex and World peace' donde han abarcado muy extensamente, entre otros muchos temas, el de las relaciones sentimentales.

Asentar las bases, un principio básico que todos deberíamos hacer

Emma Watson, ha defendido que cualquier relación sentimental necesita apoyarse en el diálogo y la conversación para crecer y esto no tiene por que ser una tarea fácil.

"Creo que las relaciones que no siguen los modelos tradicionales establecidos, requieren más comunicación y consentimiento. Es necesaria una conversación sincera y un acuerdo mutuo para delegar tareas, trabajo y responsabilidades, quizás, en una relación tradicional, no sientes que tienes la necesidad de tener este tipo de conversación" opinó la actriz británica. Además dijo: "muchas de las relaciones más sanas que he visto, son entre personas del mismo sexo, porque tienen que sentarse y ponerse de acuerdo con los términos su relación, en lugar de aceptar ciertos conjuntos de supuestos y expectativas, acuerdan las cosas entre ellos"

Sobre este aspecto, Emma Watson dijo sentirse un poco fascinada por la cultura 'kink': "Ellos saben prácticamente todo sobre consentimiento. Rompen las reglas y creo que todos deberíamos usar sus modelos de relación por que son realmente útiles"

El movimiento Kink, hace referencia a fantasías sexuales y filias poco convencionales, por lo que como la propia actriz dice, si dos o más personas desean participar de este movimiento, deberán antes dejar bien zanjadas las reglas del juego para que todos disfruten por igual, es precisamente a este diálogo previo a lo que Emma Watson se refiere con su afirmación.

Durante la entrevista, la actriz volvió a comentar los aspectos de su vida sentimental y habló de la ansiedad con la que vivió su inminente llegada a los 30.

Está claro que ni todas las personas ni todas las relaciones son iguales, pero un importante punto de partida debería ser el diálogo y la libertad para expresar ideas y pensamientos, para evitar estereotipos y caer en lo convencional, esto también es defendido por el movimiento feminista, y es que el famoso #metoo abarca más conceptos de los que mucha gente piensa.