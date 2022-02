Emma Thompson dice no a la cirugía estética: "Envejecer es natural"

En una industria tan exigente con las mujeres como es la del cine, donde la edad y el aspecto son relevantes (a pesar de los esfuerzos por demostrar que eso no debería condicionar su carrera profesional) no son pocas las actrices que han sucumbido a los retoques estéticos. Ya sea para intensificar los pómulos, para borrar las patas de gallo o atenuar el denominado 'código de barras', rostros visibles de la televisión y el cine terminan siendo irreconocibles por estos tratamientos.

Eso jamás le ocurrirá a Emma Thompson. La protagonista de 'Sentido y sensibilidad' ha comentado en más de una ocasión que no pretende adaptar su cuerpo y su rostro a los cánones que exige la gran pantalla y lo ha demostrado en su última película. Se trata de 'Good Luck To You, Leo Grande', donde interpreta a una viuda que contrata a un joven acompañante para explorar un lado del sexo que hasta entonces no había conocido.

Esta cinta, dirigida por Sophie Hyde y que ha sido estrenada recientemente en el Festival de Sundance, es el ejemplo de cómo una mujer como ella, con 62 años, puede protagonizar un desnudo integral sin despeinarse. Este tiene lugar cuando ella se coloca delante de un espejo y deja que caiga su bata, cuando se puede ver su cuerpo al natural y sin retoques.

Lógicamente esa ha sido una de las preguntas que han caído en las entrevistas posteriores a la proyección y Emma ha respondido sin problema a lo que opina acerca de la cirugía estética. "Nada ha cambiado en las terribles peticiones que se hacen a las mujeres en el mundo real y en la actuación. Esta cosa de tener que ser delgada sigue siendo la misma que ha sido siempre, y en algunas cosas creo que es aún peor ahora", ha señalado para Entetainment Weekly.

A pesar de haber afrontado esta escena sin ningún miedo a ser criticada, para ella "ha sido extremadamente desafiante porque no estamos acostumbrados a ver cuerpos al natural en la pantalla", ha señalado. Por eso mismo, ha expresado su opinión acerca de las compañeras que deciden sucumbir a los retoques estéticos para modificar aquello que no les gusta.

"¿Por qué te harías eso a ti mismo? Simplemente, no lo entiendo", ha cuestionado, insistiendo en que "envejecer es algo natural". Además, aunque respeta a todas aquellas mujeres y hombres que deciden someterse a estas intervenciones, la protagonista de 'Lo que queda de día' ha comentado que este tipo de retoques son "una forma de psicosis colectiva" en declaraciones para The Wrap. Y qué razón tiene...