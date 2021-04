Emily Rata

Hace poco más de un mes Emily Ratajkowski daba a luz a un morenito niño llamado Sylvester Apollo Bear. Un momento del que parece estar perfectamente recuperada a nivel físico por las fotografías que hemos podido ver de ella.

La modelo ha vuelto a lucir prácticamente la misma silueta que cuando estaba embarazada, eso sí como ha decidido dar de mamar a su pequeño sus pechos han aumentado considerablemente. Un detalle que hemos podido comprobar tras su última publicación en Instagram, que acumula más de un millón de likes.

"If it seems like I’m always breastfeeding it’s because I am" ("Si parece que estoy todo el día amamantando es que lo estoy", escribe Emily en el pie de foto.

Por las imágenes que la top ha subido a sus redes sociales podemos afirmar que está feliz de tener a su bebe a su lado. Y feliz de haber decidido amamantarlo un gesto del que presume.