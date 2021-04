¿Preparada para ver a Emily Ratajkowski posando (otra vez) en bikini?

Sabemos que las modelos están hechas de otro material y que son capaces de recuperar su figura con una rapidez pasmosa. Y cuando se trata de dar a luz, aún más.

Es el caso de Emily Ratajkowski, que fue madre de su primer hijo, Sylvester, el pasado 17 de marzo, y que esta semana posaba orgullosa en su cuenta de Instagram así.

La modelo llevaba un bikini de su propia firma, Inamorata, con estampado de cebra, mientras que mostraba a sus seguidores su espectacular cuerpo post parto.

Es curioso porque entre los comentarios que recibió Emily se encontraba una de la mismísima Chiara Ferragni, que ha sido madre también hace poco, preguntándole: "Girl how can you have that body after the baby?" ("Chica, ¿cómo puedes tener ese cuerpo después de tener un bebé"?

Normal que se haga esa pregunta porque ver a Emily mostrar sus abdominales totalmente marcados en el espejo antes de darse la vuelta para descubrir su trasero con tanga es increíble.

En otro vídeo enseñaba también su escote mientras sonaba de fondo la canción 'Montero' (Call Me By Your Name) de Lil Nas X.

No es la primera vez que Emily posa en bikini. El pasado mes de agosto lo hacía con otro modelo de Inamorata, en concreto con un top de triángulo cortina repleto que se ajustaba a la perfección gracias a las tiras en el cuello.

En la parte delantera tenía un 'charm' que le servía de contrapeso.

Lo cierto es que después de ver a Emily no podemos más que sentir envidia. O pensar que no es de este mundo. ¿Tú qué crees?