Elon Musk y Grimes nos ponen a prueba con el nombre elegido para su hijo

Podría decirse que Elon Musk y Grimes forman una de las parejas más sorprendentes del panorama celebrity actual. Pues bien, ambos acaban de convertirse en padres por primera vez de un niño con nombre impronunciable.

El fundador de Tesla, uno de los hombres más ricos del mundo, y la cantante han elegido para su hijo el nombre de X Æ A-12 Musk. Sí, es un nombre, que sinceramente no sabemos ni cómo leerlo.

Elon Musk ha sido el encargado de hacer de portavoz de la familia en estos momentos tan bonitos y si bien confirmaba en su cuenta de Twitter que el pasado 4 de mayo Grimes y él habían dado la bienvenida a su primer hijo y que tanto él como la madre estaban estupendamente.

Musk también fue el encargado de hacer público el nombre elegido para su hijo X Æ A-12. Un nombre que, como puedes imaginar, dejó confundidos tanto a sus seguidores como a los fans de Grimes.

Pero no os preocupéis que si estáis tan perplejos como nosotros con el nombre elegido para la criatura, Grimes ha utilizado su cuenta de Twitter para explicarlo.

•X, the unknown variable ⚔️

•Æ, my elven spelling of Ai (love &/or Artificial intelligence)

•A-12 = precursor to SR-17 (our favorite aircraft). No weapons, no defenses, just speed. Great in battle, but non-violent 🤍

+

(A=Archangel, my favorite song)

(⚔️🐁 metal rat)