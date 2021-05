Edurne comparte otra foto de su hija y nos morimos de amor

La llegada de su primera hija, Yanay, el pasado 4 de marzo, cambió para siempre la vida de Edurne y su pareja, David de Gea. Desde entonces, la pareja está centrada al cien por cien en el cuidado de la niña a la que, obviamente, dedican todo su tiempo.

Hace unas semanas, aprovechando que era el día de la madre, Edurme compartió en Instagram la primera foto de Yanay, donde dejaba claro el momento tan feliz que está viviendo gracias a este mensaje: "Mi pequeña Yanay, hace casi 2 meses que llegaste a mi vida para revolucionarla!! Gracias por hacerme tan feliz, gracias por hacerme mamá bebita mía!!

Y justo ayer, la cantante volvió a deleitarnos con otra foto de la niña, esta vez ella sola y donde queda claro que ha heredado la belleza de su famosa mamá.

Yanay sabe posar, de hecho mira fíjamente a la cámara con los ojos muy abiertos. Lleva un body en blanco y amarillo con dibujos de de jirafas y nos llama la atención sus enormes ojos, de un color azulado, y también su pelo rubio.

"Y me vuelves a mirar, y en tus pupilas puedo bailar con cada letra del verbo amar, al son de tu sonrisa 🥰💕🎶 PD: No es que no esté peinada, es que tiene el pelo tieso en ese lado y es imposible bajarlo 🤷🏼‍♀️😍", escribe la cantante, que recuerda así una de las partes más bonitas de la canción ‘Yanay’, que escribió pensando en ella.

Una de las primeras personas en comentar esta preciosa foto fue Paula Echevarría, que también ha sido madre hace poco, y escribió: "Es comestible! Y con esos pelos tiesos más"

Y es que, desde ya, Yanay es uno de nuestros bebés favoritos y al que deseamos ver en más ocasiones.