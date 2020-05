Dulceida le está poniendo mucho ritmo a la desescalada

Nuestro día a día va sumando poco a poco más actividad, pero aún no hemos recuperado ni un poquito del movimiento habitual, por lo que actitudes positivas y con energía como las de Dulceida nos están dando muchos buenos momentos.

No vamos a negar que nos entretenemos mucho viendo los looks que las celebrities comparten a diario a través de sus redes sociales, pero los bailes que se está marcando Aida Domenech suman puntos.

El último baile que ha compartido ha sido junto a dos amigas, en medio de la calle, marcado por las notas del mítico tema 'Barbie Girl' de Aqua. No solo iban coordinadas en los pasos, también lucían el mismo estilismo de sudadera y shorts (si no tienes unos para este verano, estás tardando). Eso sí, guardando las distancias y con sus mascarillas reglamentarias.

Tampoco ha dejado pasar el hit del verano

Y como ya ha demostrado, maneja con maestría Tik Tok, que ha sido la plataforma elegida para compartir su coreo del reto viral #BananaChallenge. Además, lo ha hecho por partida doble. Primero, en compañía de su mujer Alba Paul y de su amigo Luc Loren, y unos días más tarde junto a sus compañeros en el programa 'Top Photo' emitido en Movistar+.

De hecho no es la única famosa que no ha podido evitar dejarse llevar por 'Banana', esta pegadiza versión de Conkarah con Shaggy del clásico 'Banana Boat Song (Day 0)' , una canción que no vas a dejar de bailar tú tampoco este verano.

Vinicius, e incluso Chiara Ferragni y su Leoncino han sido otros de los que han sucumbido a esta pegadiza canción.

Y si necesitas quemar un poquito más de adrenalina, no te pierdas la versión 'influencer' del reto #BossBitchFitghChallenge que lanzaron las actrices de Hollywood en pleno confinamiento. Alexandra Pereira, Laura Escanes, Madame de Rosa.. ¡aquí reciben todas!