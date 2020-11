Dua Lipa y Miley Cyrus, la colaboración musical más explosiva del otoño

Era de esperar que de la unión musical de Miley Cyrus y Dua Lipa lo que saliera fuera una auténtica revolución. Y así ha sido porque 'Prisoner' es el tema que han grabado juntas y que en cuestión de horas ha batido todos los récords.

El próximo 27 de octubre verá la luz 'Plastic Hearts', el nuevo álbum de Miley Cyrus en el que irá incluido este tema para el que ha contado con la voz de la británica y cuyo videoclip no ha dejado a nadie indiferente si tenemos en cuenta que es una especie de 'road trip' en un camión en el que se mezclan los besos, la sangre, la cerveza y muchas cosas más.

Motivos más que suficientes por las que son más ya de 11 millones de visualizaciones las que lleva este video en el que hay hasta un mensaje para, entre otros, su exmarido Liam Hemsworth: "A la querida memoria de todos mis ex", se puede leer junto a un corazón dibujado con una valla de alambre espinosa en color rosa, el cual encierra en su interior otro recado dedicado a esas personas que formaron parte de su pasado: "Eat shit" .

Pero no es lo único por lo que Dua Lipa ha sido noticia en las últimas horas. La imagen de la cantante de 'New Rules' enfundada en un impresionante vestido de lentejuelas se ha convertido en viral en las últimas horas después de que apareciera en el programa británico 'The Graham Norton Show'.

Ha sido para presentar su nuevo álbum que lleva por nombre 'Future Nostalgia' para lo que la artista ha lucido un diseño de Alta Costura de Valentino, concretamente el número 7 de la colección otoño-invierno 2020-2021. Una espectacular pieza repleta de lentejuelas en color plata que recorrían cientos de flecos que caían sobre el vestido tipo capa con cuello alto, con el que sobre el escenario conseguía crear un movimiento de lo más hipnótico.

“Levitando. Lo que significa la Alta Costura para mí, ¡gracias Dua Lipa por lucir el vestido de la forma en que debe lucirse!”, escribió en su cuenta de Instagram Pierpaolo Piccioli, director creativo de la firma italiana al ver a la cantante con su exquisita prenda.

Y es que efectivamente se trataba de un vestido para levitar gracias a su impresionante caída que ofrecía que era digna de cualquier alfombra roja, aunque haya tenido que conformarse con la pequeña pantalla como escaparate para ser lucido.