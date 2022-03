Dua Lipa arrasa con los looks y la estética de su nuevo videoclip 'Sweetest Pie'

Hacía tiempo que no veíamos un videoclip con tanta sensualidad y estilismos 'loquísimos' que se están convirtiendo en virales y están dado la vuelta al mundo. 'Sweetest Pie' es el último temazo de Dua Lipa, y no está sola en él. Junto a ella está la también cantante Megan Thee Stallion y debemos decir que ambas derrochan talento y sensualidad con los estilismos que han elegido. Antes del lanzamiento oficial del tema y su videoclip, ambas estuvieron creando mucho 'hype' sobre lo que nos esperaba y lo cierto es que aunque las expectativas estaban muy altas, la espera y el resultado han merecido la pena.

Dos diosas en un videoclip cargado de moda

Tanto Dua Lipa como Megan Thee Stallion presumen de sensualidad en estilismos que están dando mucho que hablar. Algunos los han comparado por los lucidos por otras divas de la música como Cardi B o Nicky Minaj, pero lo cierto es que nosotras pensamos que se parecen más a los que habrían vestido otras divas como Lady Gaga o Ariana Grande.

Dua Lipa, musa de Versace

La reina de la música pop actual, Dua Lipa, se ha convertido también en un icono de estilo y no solo en Instagram sino también sobre las pasarelas. La propia Donatella Versace la ha nombrado embajadora de su firma y la invitó a desfilar sobre su pasarela. Por no hablar de que también posó para la firma como protagonista de una de sus últimas campañas.

"No creo que la gente deba tomarse la moda muy en serio, lo interesante es experimentar y probar cosas nuevas, yo la veo como una forma más de expresión", asegura cuando se le pregunta por su estilo. Consciente de que puede utilizar su éxito y repercusión para visibilizar el talento femenino, Dua Lipa no tiene reparos en hablar alto y claro: "Siento que a cierta gente les cuesta su tiempo el tomarse el tiempo de escucharnos y tratarnos de forma más seria. Nosotras tenemos que luchar contra eso y defender lo que creemos. Lo más importante para una artista femenina es no dejarse influenciar por esos críticos o esa gente que solo sabe compararte con otras mujeres artistas. Es importante entender que cada artista, también los masculinos, tiene su propio camino. Ninguna historia de una artista es igual a la de otra. La clave es apoyarnos unas a otras".

Unas palabras que ponen de relevancia su implicación en movimientos sociales como el feminista.