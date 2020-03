La declaración de amor de Andrea Duro a Juan Betancourt por su primer aniversario juntos

Se hace muy complicado escribir en tiempos de confinamiento de algo que no tenga que ver con el maldito coronavirus, pero todos necesitamos un poco de terapia para afrontar esta situación tan complicada.

Y el amor es una de las más potentes, como estarás comprobando estos días más que nunca antes en tu vida si tienes la suerte de vivirlo en primera persona. Esto es justo lo que les ocurre a Andrea Duro y Juan Betancourt, que acaban de cumplir su primer año juntos, momento que ha aprovechado la actriz para dedicarle una bonita declaración de amor pública.

"It happened on March 22... One year ago" -"Sucedió el 22 de marzo... hace un año"-, comienza el mensaje que la artista madrileña ha escrito junto a una imagen feliz de ambos, antes de abrirse en canal: "Gracias por hacer de este año uno de los más especiales de mi vida. Por dejarme descubrir cada día que las cosas se pueden hacer de muchas formas, pero que poniéndole amor y cariño salen mucho mejor. Por tu tremenda paciencia, que siempre me inspira tanta confianza y tranquilidad. Por tus “ya en nada...” cuando estamos separados e intentas que lo haga menos grande. Por demostrar las cosas día a día con hechos. Por ser mi traductor siempre. Por enseñarme a jugar al ajedrez y aguantar que no me entere de nada... ( supongo que esto entra en el apartado de paciencia 🙄) Por ser el mejor bailarín, pero el que peor aparca. Por ser cocinero, de los buenos. Por tus frases cubanas cuando quieres hacerme reír. En fin... por muchísimas cosas. Por lo que no, cuando me quitas la tele por jugar a la play. Te quiero mucho Juani y te admiro más por el ser humano tan increíble que eres. Ojalá todo el mundo tuviera la suerte que tengo yo de poder darse cuenta, que eres más guapo por dentro que por fuera... y eso que parece difícil. Toma mensaje romántico aquí, delante de todo el mundo⚡️ . @juanbetancourtt Llamamiento a mi amigo @jose_lamuno ... desde que fuiste nuestro casamentero te quiero más ".

Puede que te suene un poco cursi, pero a nosotras detalles como este de la protagonista de 'Física o química' con el modelo cubano nos reconcilian un poquito con la vida, que tanto nos está haciendo sufrir estas semanas. Además, a buen seguro sacará una sonrisa a toda esa gente que, en cualquier de sus formas, se está agarrando al amor para sobrellevar mejor esta complicadísima tesitura a la que todos nos estamos enfrentando por culpa del COVID-19.

¡Viva el amor y viva la vida!