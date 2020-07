David Beckham revela cómo se enamoró de su mujer Victoria Beckham

Son uno de los matrimonios más envidiados del star-system, no solo por formar una de las parejas y familia más cool sino porque (pese a los rumores) pasean su amor allá por donde van. David y Victoria Beckham han querido mostrar al mundo lo felices que son en su 21 aniversario de casados ya que han compartido en sus redes sociales que están más unidos que nunca. ¡Felicidades!

Una historia de amor que se selló el 4 de julio de 1999 cuando Victoria Adams dio el "si, quiero" al ex-futbolista David Beckham en el castillo Lutterllstown (Irlanda). El mundo entero fue testigo de como la pareja vestida de blanco se unía en matrimonio en una ceremonia a la que asistió su primogénito de cuatro meses, Brooklyn.

Ambos han compartido fotos de ese día tan especial para ellos, aunque David ha ido más allá y ha desvelado en su perfil de Instagram cuándo y cómo se enamoró de su mujer Victoria: "Hace unos 23 años me senté en una habitación con Gary Neville y se estaba emitiendo en televisión uno de los video clips de las Spice Girls. Me volví hacia él y le dije "ohhhh me gusta esa del pequeño traje negro" 😄 Jamás hubiera pensado que todo esto años más tarde celebraríamos 21 años de matrimonio y tendríamos 4 niños de lo más hermosos y perfectos. Gracias y feliz aniversario Te amo ♥ ".

Aunque Victoria no ha querido ser menos y se ha currado un vídeo montaje con fotos del feliz matrimonio y de sus hijos, que también ha titulado con un bonito mensaje: "No puedo creer que hayan pasado 21 años desde que nos dimos el "si, quiero". Cuatro hijos, cuatro perros, muchas risas y cada día de quiero más".