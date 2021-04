Todo sobre el fiestón de cumple sorpresa que David organizó a Victoria en la playa

Quién no se ha imaginado alguna vez siendo la protagonista de una fiesta sorpresa. Es una escena que solo unos cuantos afortunados pueden experimentar y nunca borrarán de su memoria. Una situación que acaba de vivir Victoria Beckham gracias a la imaginación y a la generosidad de su marido David y sus hijos.

La diseñadora británica, y ex- miembro del grupo Spice Girls, ha cumplido 47 años descalza sobre la arena de la playa, rodeada de su familia y amigos más íntimos en una fiesta donde no podía faltar música, luces de discoteca y bien de glamour.

Una cita a la que Victoria acudió con un delicado y sofisticado vestido blanco de seda hasta los pies, con un pronunciado escote en 'v', de manga larga y con detalles de volantes en cintura y puños. En sus pies unas sandalias de tiras en dorado y un moño bajo despeinado que rebajaba la elegancia del vestido en sintonía con el escenario en el que se encontraba.

David, por su parte, eligió un casual look compuesto por una camisa gris marengo, un jean y unas sneakers beige con plataforma blanca. Un look propio de una celebración informal en la playa donde esta vez, a pesar de ser la pareja por excelencia más elegante del star-system, no habían exigido etiqueta.