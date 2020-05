David Beckham: te contamos por qué es el protagonista del día

Quizá sea una de las fechas más especiales para David Beckham o no, pero lo que tenemos claro es que este 2 de mayo de 2020 no lo va a olvidar jamás. El ex-futbolista cumple 44 castañas y lo hace rodeado de su familia aunque no están todos. Falta su hijo mayor, Brooklyn quien vive confinado con su chica, la actriz y modelo Nicola Peltz, desde que arrancó la cuarentena.

Un cumpleaños sin 'fiestón', sin una larga lista de invitados y sin salir con su mujer Victoria Beckham y sus hijos, a celebrarlo a uno de sus restaurantes favoritos como está acostumbrado a hacer. Una reunión distinta pero estamos convencidas de que mágica y bonita porque la diseñadora de moda se habrá encargado de que, aunque sea encerrados en cuatro paredes, para David sea una fecha inolvidable.

De momento, Victoria le ha dedicado un precioso vídeo donde aparecen imágenes de Beckham con su familia y amigos, y que la empresaria le ha dedicado con unas bonitas palabras: "¡Feliz cumpleaños al mejor padre! Estamos celebrando este día echando de menos a BrooKlyn, al resto de familia y a los amigos. Todos nosotros te queremos mucho."

Una publicación que ya ha sido comentada por celebrities españolas como Paula Echevarría: "Súper family, seguido de un emoji de una corazón", es la dedicatoria que les ha dejado la actriz. Como ella, casi cuatro mil personas más han querido plasmar su felicitación a David en menos de 3 horas. ¡Todo un éxito!