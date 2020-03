Dani Rovira revela que tiene cáncer

Dicen que las desgracias nunca vienen solas. Y esta pandemia de COVID-19 tampoco. En medio de la tragedia que estamos viviendo, Dani Rovira, una de las caras conocidas más queridas de este país y que más buen rollo transmite siempre, que buena falta hace en los tiempos que corren, ha anunciado que tiene cáncer.

"Tengo cáncer. Ya tiene nombre y apellidos: LINFOMA DE HODGKIN", ha compartido el actor y cómico en su cuenta personal de Instagram, donde también ha reconocido que se lo diagnosticaron hace una semana, "aunque llevaba ya meses arrastrando cierto cansancio y malestar".

El protagonista de 'Ocho apellidos vascos' ha preferido dar la noticia en primera persona para evitar especulaciones, y lo ha hecho como es él en todas sus apariciones públicas: con naturalidad, honestidad absoluta y transmitiendo calma con las palabras que ha escrito en la leyenda que acompaña a una imagen de su brazo en la que se aprecia la vía por la que se recibe el tratamiento de quimioterapia, que él mismo ha confirmado también que ya ha comenzado: "Hoy es mi primer día de quimio y por delante una larga lucha contra el “bicho”. No tengo miedo. Estoy tranquilo".

Además, el malagueño se ha referido a la excepcional situación que vivimos por el maldito coronavirus, ya que el tratamiento de la enfermedad le provocará un déficit en sus defensas, convirtiéndole inmediatamente en persona de riesgo. "Llevaré estos meses una mochila, quizá, un poco más pesada en tiempos de incertidumbre, miedos y pandemia. Pero no me faltan fuerzas ni ganas para salir airoso de esta. Tiene buen pronóstico y los doctores me transmiten muy buenas sensaciones. Eso sí, pasaré a formar parte de esa población de alto riesgo cuando las defensas y el sistema inmunitario empiecen a fallarme en unos días, así que tendré que cuidarme, cuidar y dejarme cuidar un poco más. Estaremos peleando y protegiéndonos en casa, con mis tres perretes y con mi compañera de vida, Clara.", ha escrito, dejando claro que él y la actriz han retomado su relación amorosa. De hecho, la propia Clara le dedicaba minutos después las siguientes palabras.

El linfoma de Hodgkin es un tipo de cáncer que afecta a los ganglios linfáticos, estructuras repartidas por todo el cuerpo que trabajan en equipo para ayudar al organismo a combatir enfermedades e infecciones. Es, por lo tanto, una parte fundamental del sistema inmunitario, por lo que puede llegar a afectar a los órganos vitales pero, afortunadamente, tal y como el propio Dani Rovira ha explicado en Instagram, es un cáncer con un alto porcentaje de curación.

Desde la redacción de Stilo le mandamos toda la fuerza y nuestro cariño, y le deseamos por supuesto una pronta recuperación. ¡#Siemprefuerte, Dani!