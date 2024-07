El cumpleaños más triste de Jennifer Lopez

No es lógico que en una fecha como hoy, el todavía marido de la estrella latina no esté junto a ella. De hecho, llevan meses sin aparecer juntos, y cada uno se encuentra en una parte de Estados Unidos. La primera gran pista de que las cosas no iban bien fue cuando Jennifer acudió en mayo a la gala del Met sin él, en un gesto que sorprendió a propios y extraños. De momento, Affleck está en Los Angeles, rodeado de su familia y ex mujer, Jennifer Garner, mientras que la cantante y actriz lo hace en la costa este, también con sus seres más queridos y tratando de mostrar normalidad.