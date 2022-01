Cristina Pedroche deja las Campanadas 2022 en el aire

Cristina Pedroche volvió a despedir el año en la Puerta del Sol con un vestido que causó sensación, para bien y para mal. Como viene siendo habitual, al día siguiente la presentadora recibió halagos y críticas a partes iguales.

Este año, Cristina Pedroche lucía un diseño que pertenece a la colección primavera verano de 1991 de Manuel Piña y está inspirado en la metamorfosis de los animales.

Este renacer es el que Josie espera para Manuel Piña en una noche tan especial: "Siempre he estado en deuda con Manuel Piña, porque desde niño con vocación de dedicarme a la moda pude disfrutarlo como un cercano referente de éxito en ese mundo que desde La Mancha se contemplaba tan lejano... Hace tiempo que le debía un homenaje y estoy muy feliz de haber podido hacerlo junto a Cristina Pedroche en un evento de máxima audiencia. Si entre ella existe algún niño con mi misma vocación y ha visto este estilismo desde un lugar muy lejano a esta industria, decirle que revise la figura de Piña; porque descubrirá a un genio autodidacta que llegó a lo más alto con altas dosis de pasión y esfuerzo... Se dará cuenta de que es posible llegar dónde te propongas si lo sueñas fuerte y trabajas duro...".

Para Cristina Pedroche ha significado un salto cualitativo después de siete años trabajando junto a Josie y así resume sus sensaciones: "No es la primera vez que en las campanadas llevo una obra de arte, pero sí es la primera que llevo una pieza de museo. Estoy emocionada con el vestido de Manuel Piña y los increíbles trabajos de BUJ Studio y Manuel Albarrán, por eso he querido que se expongan durante todo 2022 en el Museo Manuel Piña de Manzanares, para que los visitantes puedan sentir emociones parecidas a la mía hoy... Este estilismo es una invitación no solo a este museo textil, sino a todos aquellos museos alejados del circuito cultural de las grandes capitales, porque atesoran piezas tan interesantes como la que he tenido la suerte de llevar esta noche..."

Ahora Cristina Pedroche ha compartido en Instagram sus emociones y sentimientos ya ha sembrado la duda sobre si seguirá con esta labor tan especial para ella en los próximos años.

"Este año quería que fuera el más especial (...); creo que se me notaba, estaba feliz, espléndida, de verdad parecía que había vuelto a nacer. Me sentí más guapa que nunca, con una energía arrolladora, segura de mí misma. No sé si este ha sido el último año. Esa es una decisión que no depende de mí. Si por mí fuera, despediría la última noche de año con todos vosotros durante toda mi vida. Ahora mismo me apetece estar unos días tranquila", añade.