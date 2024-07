Cristina Pedroche le cuenta a Laura Escanes sus miedos como madre

La catalana no dudó en mostrar su apoyo a Cristina Pedroche en algunas de las cuestiones que esta compartió: "Es verdad que con el tema de la lactancia o con el tema de los cereales, por ejemplo, cuando tienen que empezar a comer, el baby led weaning, los trozos, las papillas... Hay muchos pediatras que no están actualizados y no pasa nada por decirlo. Sentí mucha impotencia porque yo también me he encontrado de tener que decirle a un pediatra: 'Es que he encontrado este artículo' o que he cambiado de pediatra a la anterior porque me entendía más".