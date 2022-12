Cristina Pedroche está embarazada y espera su primer hijo junto a Dabiz Muñoz

¡Bomba! Cristina Pedroche está embarazada y así lo ha confirmado la revista 'Lecturas' que este miércoles ha lanzado la exclusiva en su portada. Apenas unos días antes de las campanadas y justo unos días después de que la presentadora comunicara que este año las uvas serían más emocionantes que nunca, conocemos que Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz van a ser padres de un bebé.

La revista Lecturas muestra, en exclusiva, las primeras imágenes del matrimonio visitando la clínica ginecológica en la que están realizando todo el seguimiento del embarazo.

"Lo del año pasado fue increíble, pero este lo vamos a superar", contó hace apenas unos días sobre su look de Nochevieja. Según adelanta la revista, la presentadora podría aparecer en pantalla con un look desnudo, pero, ojo, vestida con pintura, es decir, un look de 'body painting'. De momento, la pareja ni ha confirmado ni ha desmentido pero, ya se sabe, quien calla...