Cristiano Ronaldo 'utiliza' a Alana y Mateo para que le dejen hacer sus ejercicios

Durante este confinamiento creo que está claro que hay dos tipos de personas aquellas que solo se mueven para ir del sofá a la cocina y del sofá a la cama y los que no paran de hacer tablas de ejercicios para mantenerse en forma. Por si alguien tenía alguna duda, Cristiano Ronaldo forma parte de los segundos.

El futbolista que está en confinado en Madeira junto a toda su familia, no hay un día que no deje de hacer deporte. Pero como bien saben los que tienen niños y sobre todo niños pequeños, no siempre es fácil hacer el trabajo cómo y cuándo tú quieres.

Cristiano Ronaldo estaba haciendo abdominales, pero ni Alana ni Mateo estaban por la labor de ponérselo fácil. Mientras el futbolista sufría para trabajar su tableta su hija pequeña le molestaba por la cabeza y Mateo por las manos. El caso, que aunque su padre les pidiera varias veces que le dejaran trabajar, ellos no querían.

Así que el futbolista tuvo que cambiar de plan de trabajo y pensó que si no puedes con ellos, alíate con ellos. Así que Cristiano Ronaldo decidió utilizar a sus hijos como pesas.

Alana, sin ningún miedo se subió a la mano de su padre y la pequeña parecía feliz mientras su padre subía y bajaba el brazo. Mateo, unos meses mayor que Alana, no se lo puso tan fácil y no fue hasta que se bajó su hermanita del brazo de su padre, que se animó a hacer lo mismo. Bueno en esta ocasión sobre las dos manos de Cristiano Ronaldo.

Porque como bien apunta Georgina Rodríguez, espectadora de excepción de este momento, así como la 'grabadora' del mismo, el pequeño tenía miedo a ser convertido en pesa temporalmente.

En esta ocasión, Georgina Rodríguez ha tenido ocasión de estar detrás de la cámara y no haciendo ella los ejercicios. Porque durante este confinamiento a ella también le ha tocado entrenar.