Courteney Cox está aprovechando para darse un maratón de 'Friends' durante el confinamiento

Llevamos semanas encerrados en casa para evitar la propagación del coronavirus Covid-19. Así que con todas esas horas en casa seguro que estás aprovechando para hacer maratones de tus series favoritas, entre las que seguro que se encuentra 'Friends'.

Pues bien, Courteney Cox quien interpretaba a Monica Geller, ha reconocido que está aprovechando estos horas de encierro voluntario y responsable en su casa para darse una atracón de 'Friends'.

La actriz ha asistido al show de Jimmy Kimmel de forma virtual y ha reconocido que ha empezado por la primera temporada de 'Friends' y que se ha dado cuenta de que recuerda muy poco de esta interpretación.

Courteney Cox le dijo a Jimmy Kimmel que "ni siquiera me acuerdo de haber estado en la serie. ¡Tengo tan mala memoria!"

En cuanto el presentador le dijo que si superaría un Trivial de 'Friends', y lo tiene claro: "Nunca lo lograría, fallaría todas las preguntas".

La actriz de 55 años reconoce que: "Me acuerdo de quererlos a todos y de pasármelo muy bien y recuerdo que en momentos de mi vida estuve ahí, pero no me acuerdo de los episodios".

Menos mal, que si que sabe que era Mónica.

Courteney Cox suspende en 'Friends'

Hasta aquí todo parece increíble, pero Jimmy Kimmel quiso dejar claro que lo que decía Courteney Cox era verdad y le hizo competir en un trivial de 'Friends', contra el sobrino de la actriz y gran fan de la serie.

Pues dicho y hecho, Courteney no acertó ni una sola pregunta y fue ganada por goleada por su sobrino.

Increíble, pero cierto. Y nos da por pensar y creemos que ¡qué suerte tiene Courteney Cox! Está viendo 'Friends' como si fuera la primera vez. Para ella es casi todo nuevo, así que le va a sacar un montón de partido a este maratón de la serie que le dio fama mundial.

Está claro que es un buen plan para pasar el rato durante estos días de confinamiento