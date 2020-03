Los gestos más solidarios de las influencers durante la cuarentena

Estando recluidas en casa, las redes sociales se han convertido en nuestras principales ventanas al mundo, y a través de ellas nos están llegando anécdotas que nos hacen llevar este encierro más llevadero.

Muchos de esos momentos divertidos o musicales, han sido protagonizados por famosas, como la tierna instantánea que ha compartido Chiara Ferragni. Y seguramente bailaste y cantaste a voz en grito como nosotras al asistir a los conciertos 'privados' con los que muchos artistas nos quisieron alegrar el pasado domingo 15 de marzo con el #yomequedoencasafestival.

Ahora te vamos a contar qué han hecho algunas influencers para aportar su granito de arena y aliviar un poco el malestar que está generando esta situación.

Las aplaudimos desde aquí de la misma que cada tarde lo hacemos junto a nuestros vecinos y vecinas para homenajear a todas las personas que están trabajando al pie del cañón a pesar de la dura situación.

Madame de Rosa, de bloguera a heroína con bata blanca

Ángela Rozas ha dejado aparcado su vestidor para ponerse un uniforme de enfermera y volver a trabajar en un hospital.



Horas antes de retomar su profesión anterior a la moda, contaba a sus seguidores a través de un vídeo lo duro que le resultó tomar la decisión de enviar su curriculum ante la demanda de profesionales en el sector sanitario. De hecho en menos de una hora ya tuvo respuesta del madrileño Hospital Universitario La Paz pidiendo su incorporación.

Sabía que de esa manera exponía a su familia, pero no ayudar en esta situación sabiendo que podía hacer algo tan importante, no la dejaría estar en paz.

"Si todos pensáramos igual, entonces ¿qué pasa? No habría nadie trabajando en los hospitales" dijo unas horas antes de incorporarse al servicio.

Paula Ordovás nos mantiene en forma desde su terraza

La influencer sabe lo importante que es el ejercicio físico y por eso ha puesto sus conocimientos a nuestro alcance. Nos propone una tabla deportiva para que nos mantengamos activas durante la cuarentena.

Nos gusta esta idea para pasar un buen rato a la vez que cuidamos de nuestra salud, y nos tomamos con mucho humor que haya decidido utilizar su arsenal de papel higiénico como elemento de apoyo... Aunque en estos tiempos de escasez, ¡ha sido un poco osada!

Aida Domènech, volcada con la causa

Fue de las primeras influencers en lanzar mensajes de concienciación, sobre todo para que la gente más joven supiera de la importancia de quedarse en casa. De hecho, fue el Ministerio de Sanidad quien recurrió a ella para esta labor por su poder de convocatoria.

Ahora, su implicación continúa y se ha unido al Cuarentena Fest para compartir su destreza con todas nosotras, ella sabe bien cómo sacarle partido a una paleta de sombras. El próximo miércoles 18 a las 19.00 estará en directo respondiendo preguntas de fans e impartiendo el curso de maquillaje que siempre quisiste dar... ¡gratis, con Dulceida y a domicilio!

Gracias, porque estos gestos tienen mucho valor y son un ejemplo para la sociedad.