Atentos a la nueva confesión de Jennifer Lopez

No es la primera vez que la artista latina se ve obligada a enfrentarse a quienes la acusan de no tener una belleza natural. Hace unos días, Jennifer Lopez publica en las redes sociales un vídeo presentando su nueva gama de productos de belleza, Jlo Beauty, y haciendo gala de la brillantez y elasticidad que le proporcionaban a su rostro.

Hasta ahí, todo bien, pero resulta que uno de sus millones de seguidores se "atrevió" a decirle a Lopez que "llevaba toneladas de botox y que por eso las cejas y la frente no se le movían".

Fue entonces cuando Jlo se enfadó y le contestó lo siguiente: "¡Esa es mi cara! Lo he dicho 500 millones de veces, nunca me he puesto botox ni nada inyectable!" Y siguió: "¡Consíguete algo de Jlo Beauty y siéntete bella en tu propia piel! Y aquí va otro secreto de JLO Beauty: trata de pasar tu tiempo siendo más positiva, amable y estimulante con los demás. No gastes tu tiempo tratando de derribar a otros para mantenerte joven y hermosa también. Enviándote amor. #La belleza de dentro hacia fuera. La belleza no tiene fecha de caducidad".

Hace unos meses, durante la presentación de Jlo Beauty, lo volvió a dejar claro. "Nunca he llevado botox, no soy esa persona. No tengo nada en contra de que la gente que lo hace; simplemente no es lo mío. Me gusta más un enfoque natural para el cuidado de la piel… y quiero que mis productos funcionen. Utilizo el ácido hialurónico y no quiero tener que recurrir a las agujas. No estoy diciendo que no lo vaya a hacer, pero todavía no lo he hecho".

Lo que sí ha confesado es cuál es el ingrediente estrella que llevan sus productos y que le hacen estar así de espectacular a sus 51 años: "El aceite de oliva es un ingrediente secreto de la naturaleza que no usamos lo suficiente”, le dijo a la revista People. Y añadió que al crecer, su madre y su tía se lo frotaban en la piel, el cuerpo, la cara y el cabello para que brillase y se mantuviese hidratado. ¡Ahí está la clave!