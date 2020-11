Chrissy Teigen habla sobre su estado de salud mental tras sufrir un aborto

Chrissy Teigen y John Legend no están pasando su mejor otoño. El matrimonio que anunciaba emocionado su tercer embarazo en verano, tuvo que compartir un mes y medio después la dolorosa pérdida del bebé.

Sí, Chrissy Teigen sufrió un aborto y ahora casi dos meses después de pasar por este doloroso momento ha hablado sobre cómo se encuentra y ha reconocido que está en un "agujero de depresión".

Muchos seguidores de la exmodelo y mujer de John Legend se preguntaban sobre su ausencia en redes sociales ya que ella siempre ha sido muy activa en ellas.

Así que Chrissy Teigen ha utilizado este mismo medio para explicar el porqué de su silencio: "No estoy tuiteando demasiado porque sinceramente sigo pasando por una profunda depresión pero, no os preocupéis porque tengo mucha ayuda a mi alrededor y pronto volveré a estar bien".

La escritora de libros de recetas les dijo a sus seguidores que les avisará cuando ya esté bien y además les ha dado las gracias y les ha dicho que les quiere mucho.

Chrissy ha reconocido que no sabe muy bien cómo explicar qué le está pasando: "Estoy en una burbuja muy oscura y no sé qué está pasando pero estoy haciéndolo lo mejor que sé. Me siento rota y sé que es todo lo contrario de estar bien. Sé que no es fácil pero es en lo único en lo que puedo pensar por el momento. Sin ánimo de ofender a nadie".

Chrissy Teigen ha hablado abiertamente de su estado de salud mental tras el duro proceso de pasar por un aborto, ha tenido lugar horas después de que Meghan Markle hiciera público que también había pasado por lo mismo el pasado verano y que lamentablemente es un tema bastante tabú en la sociedad.

La mujer de John Legend en ningún momento ocultó su aborto, es más dio un amplio detalle de todo lo que ocurrió los días antes de perder a su hijo. Un niño, para el que a diferencia de sus dos hermanos mayores, habían escogido el nombre de Jack.

Desde luego, Chrissy Teigen está poniendo cara y voz a muchas mujeres que pasan por una situación así de dolorosa y estamos convencidos de que pronto volverá a ser tan activa en redes sociales como lo era antes. ¡Mucho ánimo, Chrissy!