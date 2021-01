Chiara Ferragni compara dos ecografías de sus hijos en Instagram

Seguramente sea una de las influencers más seguidas por sus Stories. Chiara Ferragni y Fedez son uno de los matrimonios más virtuales del star-system, incluso podríamos afirmar que su vida no tiene filtros. ¿Su último secreto descubierto? La sonrisa del bebé que esperan, una niña. Porque aunque hace unos meses, la joven pareja compartió un vídeo con sus fans, no ha sido hasta ahora cuando la empresaria italiana ha subido una foto de la pequeña.

Pero no solo podemos ver su bonita sonrisa sino que Chiara también ha publicado un fotomontaje comparando a sus dos hijos en las mismas semanas de embarazo. Leo y 'baby girl', como de momento llaman a su hija ya que todo apunta a que no quieren desvelar su nombre o, quizá, es que todavía no lo han pensado.

Una sonrisa que ha sido captada en la última ecografía que la influencer se ha realizado después de sufrir una aparatosa caída. Y tal y como ella misma cuenta, las dos se encuentran bien incluso han pillado a la niña sonriendo. "Went for another ultrasound today after a small fall 😅 She’s perfect and we caught her smiling (third pic)"

Mientras mamá Chiara y Leo siguen disfrutándose: juegos, besos, abrazos, baños... Momentazos a dos que derriten de amor a la influencer. "Vivo para estos momentos", afirma en el pie de foto.