Chiara Ferragni desvela cómo es su nueva campaña en Tv

Escapadas, salidas a restaurantes, paseos en familia, reencuentros, vuelta al trabajo... Chiara Ferragni y sus inseparables Fedez y Leo (marido e hijo) han vuelto poco a poco a recuperar esa 'nueva realidad' a la que el mundo entero tiene que acostumbrarse. Los The Ferragnez, como ellos mismos se bautizaron el fin de semana de su gran boda, han sido una de las familias que más nos han divertido durante el confinamiento, pero ahora toca volver a su ajetreada vida.

Y así, celebrando los cuatro años siendo pelo Pantene en Italia, es como Chiara ha vuelto a su rutina en cuanto a proyectos. La empresaria y Blogger italiana ha subido a Instagram la nueva campaña publicitaria de televisión, que ha grabado junto a la marca de productos de belleza. Un vídeo que ha acompañado de un bonito texto: "Quattro anni con la @capellipantene family 💘 oggi finalmente esce in tv il nuovo spot, questa volta sono in compagnia di @babykmusic e c’è ancora altro da svelarvi 😏 Sappiamo entrambe che questa sarà un’estate diversa, ma quando ti senti bene con i tuoi capelli, puoi sentirti meglio anche tu" ("Cuatro años con la familia de pelo Pantene. Desde hoy ya podéis ver el nuevo spot en televisión, esta vez junto a de @babykmusic y otras sorpresas que no voy a revelar😏. Ambos sabemos que este será un verano diferente, pero cuando te sientes bien con tu cabello, también puedes sentirte mejor tú").

Una noticia que ha desvelado mientras disfruta del día y la noche, de Portofino. Uno de los lugares favoritos de la italiana según publica en una de sus fotos donde posa con el bar y los barquitos de fondo. Su Instagram es un fiel reflejo de que la vida de Chiara, desde que ha arrancado el desconfinamiento, es una auténtica locura.