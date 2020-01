Channing Tatum y Jessie J vuelven a estar juntos

Channing Tatum y Jessie J comenzaron a salir a finales de 2018. Un año después decidieron darse un descanso y parece que dos meses después de este parón en su relación han decidido dar una nueva oportunidad a su historia de amor.

Según ha declarado una persona cercana a la pareja a E!, Channing Tatum y Jessie J "han estado separados unas semanas, pero se han dado cuenta de que se quieren". Además, añadió que "se les ve muy felices por estar juntos de nuevo".

Los rumores de que Channing Tatum y Jessie J se estaban dando una segunda oportunidad surgieron durante las primeras semanas de enero de 2020, cuando unos cuantos fans se hicieron en eco de que les habían visto haciendo la compra juntos.

Jessie J ha vuelto a casa de Channing Tatum donde están dando una nueva oportunidad a esta relación que comenzaron en octubre de 2018. El actor empezó a salir con la cantante seis meses después de su sonada ruptura con Jenna Dewan.

Channing Tatum ha empezado con buen pie 2020

Channing Tatum no se puede quejar de lo bien que ha empezado este 2020. El actor acaba de firmar un nuevo papel cinematográfico. Y no es un papel cualquiera ya que va a participar en la nueva película de Disney: 'Bob, the musical'.

Parece que Channing Tatum no va a tener solo un papel protagonista, también va a ser uno de los productores de esta nueva comedia musical que parece que por fin va a ver la luz. 'Bob, the musical' fue planteada en 2004, pero no han sido hasta ahora que va a empezar a grabarse.

'Bob, the musical' cuenta la historia de un chico normal que tras recibir un golpe en la cabeza tiene la capacidad de escuchar las diferentes canciones que las personas llevan en su corazón. En el momento que las escucha, se convierte en el protagonista de un musical.