Camila Cabello se sincera sobre sus fotos en bikini en la playa

Tiene 61 millones de seguidores en Instagram y de ahí que Camila Cabello haya querido confesar lo que siente cada vez que va a la playa en bikini y los fotógrafos capturan imágenes de su cuerpo.

"Cada vez que he ido al club de playa en Miami he sido capturada, fotografiada, a escondidas en bikini y me he sentido súper vulnerable y sin preparación: he usado trajes de baño que eran demasiado pequeños y pegados al cuerpo. Después, veía las fotos online y los comentarios y me molestaban mucho. Nunca me he sentido peor. Una cultura que se ha acostumbrado tanto a una imagen de lo que debe ser el cuerpo de una mujer que es completamente falsa para muchas mujeres. Photoshop, alimentación restrictiva, exceso de ejercicio, elección de ángulos que hacen que nuestros cuerpos se vean diferentes. Debo seguir a las mujeres que aceptan su celulitis, estrías, vientre, hinchazón y fluctuaciones de peso… y muchas cosas más", comenzaba su alegato y reflexión.

"Hoy tenía un nuevo bikini. Sabía que, básicamente, iba a tener una sesión de fotos. Contuve la respiración tan fuerte que me dolían los abdominales. No respiraba, apenas sonreía, siendo consciente de dónde estaban los paparazzi. ¿Qué es el bienestar si estás tan obsesionado con cómo se ve tu cuerpo que tu salud mental se resiente y no puedes disfrutar de tu vida? ¿Quién soy tratando de lucir atractiva si no puedo soltarme, relajarme, divertirme y jugar en un hermoso día de playa? Todavía no estoy en el punto de mi vida donde no me importe un carajo. Emocionalmente, el mensaje que recibo de nuestro mundo es muy fuerte en mi mente. Irónicamente, todo el trabajo interno se centra en trata de volver a sentirme como mi yo de 7 años en la playa. Hoy estoy de luto por ella", terminaba diciendo.

Un cambio de looks muy folclórico

A pesar de todo, Camila Cabello sigue triunfando y demostrándonos que los cambios físicos son buenos y no debemos avergonzarnos ni pensar que no podemos o debemos lucir de determinada manera. Ejemplo de ello es el reciente corte de pelo de la cantante para uno de sus recientes trabajos.

Las claves del nuevo corte de Camila Cabello con el que revive el estilo icónico de Sara Montiel

La intérprete de 'Havana' y 'Don´t Go Yet', ha elegido como nueva imagen el mismo look que llevó Sara Montiel hace 70 años para rodar 'La Violetera'. Con un aspecto de lo más rockero y vestida entera de negro, Camila mostraba lo que sin duda será una de las tendencias de la temporada, pero ¿en qué consiste realmente este corte de pelo?

Como señala Alberto Sanguino, experto de Llongueras, estamos ante “un mullet muy desconectado que desarrolla el concepto del octopus cut, donde las desconexiones de la pastilla y de la nuca simulan los tentáculos de un pulpo que abrazan el cuello”.

Carlos Fernández de Franck Provost coincide, señalando que “se trata de una evolución del mullet que fue tendencia hace un par de temporadas, pero más alargado en la zona de la nuca”

Estamos, por lo tanto, ante una adaptación del corte de pelo que conquistó a celebrities como Miley Cyrus y Úrsula Corberó.