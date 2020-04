Los cambios de peinado con los que se entretienen los famosos durante la cuarentena

POR stilo.es

Miley Cyrus y su nuevo corte de pelo ya tienen trabajo

No es que nos extrañe ver a la cantante con un corte de pelo poco ortodoxo, es que en esta ocasión el parecido razonable le ha jugado una mala pasada.

Con este look punk la vimos en el directo que compartió desde casa para actuar en el especial 'Saturday Night Live at home', lo que pasa es que comparte estilismo con el protagonista del nuevo fenómeno de Netflix 'Tiger King', y claro.. los memes no se han hecho esperar.