Caitlyn Jenner, la mayor defensora de Kanye West en estos duros momentos

Caitlyn Jenner ha querido volver a mostrar su apoyo públicamente a Kanye West. Lo ha hecho en el programa 'Good Morning America', donde ha dicho que aunque lleva más de un mes sin hablar con el rapero, ha insistido en que siempre "ha sido una persona amable y cariñosa".

Caitlyn Jenner aseguró en la entrevista que ha visto como todo el mundo, ha sido testigo del colapso que ha vivido Kanye West en las últimas semanas y de lo deteriorado que se ha quedado su matrimonio con Kim Kardashian.

Sin embargo, Caitlyn es optimista y cree que todo se va a arreglar entre ellos porque Kanye West tiene un grandísimo corazón, además de que es una persona súper cariñosa y muy preocupada por los demás.

El padre de Kendall y Kylie Jenner solo tiene buenas palabras para el rapero, ya que dice que siempre le ha apoyado muchísimo en todos los cambios que ha vivido en los últimos cinco años. Siempre ha podido contar con él.

De hecho, cuando se enteró de que Kanye West se presentaba como candidato para convertirse en presidente de Estados Unidos, bromeó con que ella quería ser su vicepresidenta.

Cailtyn Jenner lo ha dejado muy claro en este programa de televisión británico y ha dicho "fue una broma. Solo le deseo lo mejor. Hice esa broma de que quería ser su vicepresidenta cuando me enteré de la noticia porque espero lo mejor para él. Es un gran persona".

Jenner continuó con sus buenas palabras hacia Kanye West y dijo: "De lo único que puedo hablar con propiedad es de cómo me ha tratado cuando he pasado por todos estos cambios en los últimos años, él ha sido siempre el más amable, el más cariñoso y el más bueno en este proceso que he vivido. Ha sido muy buen amigo".

Caitlyn Jenner no se ha pronunciado sobre el viaje que parece que están haciendo en familia Kanye West y Kim Kardashian junto a sus hijos.