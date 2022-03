Britney Spears desactiva su cuenta de Instagram: ¿qué ha pasado?

Puede que sea la última vez que Britney Spears pone un pie en Instagram. ¿El motivo? Desconocido, o por lo menos no ha sido ella que ha comunicado lo que ha pasado. "Solo quiere centrarse en cosas reales y apartarse un poco de la vida digital", asegura un amigo íntimo de la intérprete a Just Jared. Lo cierto es que esta no es la primera vez que la cantante abandona dicha red social. Fue en septiembre de 2021 cuando durante un viaje a Hawai con su pareja, esta decidió pausar su cuenta de Instagram.

Prometida con Sam Asghari

Radiante de felicidad y presumiendo de anillo de compromiso, así anunció Britney Spears que se casará con el que hasta ahora era su novio, Sam Asghari. El bailarín, al que conoció en el rodaje de un videoclip, se lanzaba a la piscina el año pasado y decidía dar un paso más en su relación con la cantante. Britney Spears dedició comunicar la noticia con un video que subía a su ahora pausada cuenta de Instagram y que en menos de 24 horas alcanzaba casi los tres millones de 'likes'. "No me lo puedo creer", escribía.

Agradecida, emocionada y todavía recuperándose

"No estoy aquí para ser una víctima, aunque soy la primera en admitir que estoy bastante mal por todo esto... ¡¡¡Quiero ayudar a otros en situaciones vulnerables, tomar la vida por las pelotas y ser valiente!!!. Desearía haberlo estado… Estaba tan asustada y nada es peor que tu propia familia haciendo lo que me hicieron", aseguraba este año en otro de sus sinceros post en Instagram.

Britney también se acordaba en sus palabras de las personas que sí han estado a su lado durante todo este tiempo diciendo que tiene suerte de tener "un pequeño círculo de amigos adorables con los que puedo contar". Es difícil saber en qué estado mental se encuentra ahora la intérprete ya que ha tenido muchas subidas y bajadas durante el complicado proceso por recuperar el control sobre su vida. Aunque todo apunta a que está bien, hay muchas voces todavía que alertan de un posible retroceso en su recuperación.

Lo que queda claro es que Britney sabe cuando decir basta y que cuenta con numerosos aliados para superar etapas en las que se encuentra desbordada. No es la primera vez que una famosa decide hacer un parón en su vida digital. Laura Escanes y Dulceida lo hicieron recientemente y fue todo un éxito para ellas.