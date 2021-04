Britney Spears da un paso más en su lucha por lograr su libertad

Britney Spears está dispuesta a todo por lograr que su padre deje de controlar su vida. La cantante anunció ayer que hablará en el tribunal el 23 de junio de 2021 sobre su controvertido caso de tutela.

La estrella del pop, de 39 años, comparecerá ante el juez después de que su abogado, Sam Ingham III, expresara su deseo de "dirigirse directamente al tribunal" durante una audiencia celebrada el martes, según la CNN.

Mientras se anunciaba esto, medio centenar de seguidores de la "princesa del pop" se reunían frente a los juzgados de Los Ángeles con pancartas en apoyo y mensajes que calificaban de esclavitud la tutela legal por la que el padre de Spears controla todos los bienes y decisiones de su hija.

Esta lucha legal comenzó cuando Spears accedió a que su padre se convirtiera en su tutor legal en 2008, un periodo marcado por un comportamiento errático en el que fue ingresada en un psiquiátrico y perdió la custodia de sus hijos.

La cantante ha señalado que no volverá a actuar hasta que su padre abandone esa figura legal, puesta en entredicho por miles de seguidores de Spears que se manifiestan periódicamente con el lema #FreeBritney (Libertad para Britney) y cuyo interés mediático aumentó tras el estreno del documental 'Framing Britney', elaborado por The New York Times.

Habrá que esperar unos meses para ver cómo termina todo y si Britney Spears vuelve a tomar las riendas de su vida.