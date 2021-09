Britney Spears se compromete con Sam Asghari: wedding is coming!

Radiante de felicidad y presumiendo de anillo de compromiso. Así ha anunciado Britney Spears que se casará con el que hasta ahora era su novio, Sam Asghari. El bailarín, al que conoció en el rodaje de un videoclip, se ha lanzado a la piscina y ha decidido dar un paso más en su relación con la cantante.

Britney Spears ha decidido comunicar la noticia con un video que ha subido a su cuenta de Instagram y que en menos de 24 horas ha alcanzado los casi tres millones de 'likes'. "No me lo puedo creer", ha escrito.

Un anuncio de compromiso que llega después de unos meses de mucha tensión debido al proceso judicial que mantiene con su padre por el tema de la custodia legal. Hay que recordar que su padre, Jamie Spears, continúa tomando las decisiones financieras y laborales de la cantante y ella ya ha expresado al juez su deseo de recuperar el control total de su vida.

Además, fue a finales de agosto cuando subió un vídeo a su Instagram bailando y girando sin parar y decidió escribir unas palabras en las que dejaba claro que poco le importa lo que piense la gente.

"¡Esto fue filmado en abril! Estoy girando una vez más 💃🏼💃🏼💃🏼 ... ¿por qué ????? PORQUE PUEDO… y lo seré por mucho tiempo !!!! Estoy interpretando el papel principal en la nueva película de Tinker Bell 🔔 ... ya que Tim Burton la dirige, hoy vendrá a tomar el té 🍵 ... ¡¡¡muchas PARCELAS imaginativas 🧚🏻‍♀️🧚🏻‍♀️🧚🏻‍♀️ !!! Puedes imaginar ??? Es broma 😜🙊 pero fue un pensamiento agradable y oye... nunca se sabe, ¿verdad ??? ¡Estoy emocionada de cualquier manera! Explicar por qué soy la reina de las publicaciones sería agotador, así que seré honesta y diré ... ¡es porque me gusta COMPARTIR! Compartir es cuidar ... ¡y muchas veces eso puede ser atrevido! Quiero decir, ¿me atrevo a publicar de nuevo hoy ???? ¿ME IMPORTA REALMENTE lo que piense la gente 🤷🏼‍♀️🤷🏼‍♀️🤷🏼‍♀️ ?? !!" escribía Britney Spears en un vídeo en el que aparece girando y que ha acumulado más de 3 millones de visualizaciones hasta la fecha".

No solo eso, también dedicaba unas palabras al que ya es su prometido. "No sólo ha estado conmigo en los años más duros de mi vida, sino que además es un buen cocinero 👨🏽🍳. ¡¡¡¡Franquicia Fast & Furious, no te pierdas a tu próxima estrella 🌟🏎️👗🤓 !!!!", publicó Britney junto a una imagen de ambos.