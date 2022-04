¡Britney Spears está embarazada!

¡Embarazada! Sí, Britney Spears y su esposo (no hay confirmación oficial, pero la cantante se refiere a él de esta manera) Sam Asghari están de enhorabuena porque van a dar la bienvenida a su primer hijo en común. Y lo mejor de todo es que ha sido totalmente inesperado.

"Perdí mucho peso para ir a mi viaje a Maui y lo recuperé 🤷🏼‍♀️🤷🏼‍♀️🤷🏼‍♀️... Pensé: "Caramba... ¿qué le pasó a mi estómago?" Mi esposo dijo: "¡¡¡No, estás embarazada de comida tonta 🤪 !!!" Así que me hice una prueba de embarazo... y uhhhhh bueno... voy a tener un bebé 👶🏼... 4 días después tengo un poco más de comida embarazada 🤰🏼🙈🙈🙈 ¡Está creciendo! Si hay 2 allí... podría perderlo 😬😬😬😬😬😬... obviamente no saldré tanto debido a que los paparazzi obtienen su dinero 💴 una foto de mí 📸 como desafortunadamente ya lo han hecho... es difícil porque cuando yo estaba embarazada tuve depresión perinatal… tengo que decir que es absolutamente horrible 😔… las mujeres no hablaban de eso en ese entonces… algunas personas consideraban peligroso si una mujer se quejaba así con un bebé dentro de ella… pero ahora las mujeres hablan de todos los días... gracias a Jesús que no tenemos que mantener ese dolor como un secreto reservado 🤫 😬😬😬... ¡Esta vez haré yoga 🧘‍♀️ todos los días! Repartiendo mucha alegría y amor 💕!!!", ha escrito junto a una imagen de una taza y unas flores.

Tras un 2021 en el que Britney Spears por fin pudo ser libre y desvincularse de su padre tras años de batalle legal, la propia cantante aseguró que tenía planes de boda con el que ha sido su pareja, y gran apoyo, desde hace seis años. Sam Asghari, bailarín, se ha mantenido siempre en la sombra demostrando que él solo quería estar al lado de su chica y no aprovecharse de ella, como ya hicieron muchos otros.

Con un futuro brillante y libre por delante, Britney Spears se llevaba a Sam Asghari de vacaciones por su cumpleaños el pasado mes de marzo y en la felicitación que le dedicaba en su cuenta de Instagram se dirigía a él como.... HUSBAND. ¡MARIDO EN INGLÉS!

"¡Qué foto tan increíble de mi esposo @samasghari! ¡Es tan trabajador y me sorprende cada día con su pasión por la vida! Soy muy afortunada de poder compartir mi vida con él…. FELIZ CUMPLE", escribía la cantante.

¿Se han casado Britney Spears y Sam Asghari?

Podría ser. Y sí, sabemos lo que estás pensando: seguro que llama a Sam marido de manera cariñosa. Y nosotras os decimos: podría ser, PERO ¿entonces por qué 21 horas antes de referirse a él como marido en Instagram subía una instantánea en la que se refería a él como 'fiancé', prometido en inglés? Vaya, que lo más seguro es que estén casados pero no lo hayan dicho.

Sea como fuere, ¡serán padres dentro de muy poco!