Brad Pitt y Jennifer Aniston se verán de nuevo las caras en la gala de los Oscar

Todo llega. Los fans de Brad Pitt y Jennifer Aniston colapsaron en la pasada edición de los SAG Awards. La ex-pareja tuvo varios encuentros en la noche que dio el pistoletazo de salida a las citas con el séptimo arte. Todos recordamos que Brad y Jennifer se fundieron en un fuerte abrazo en backstage tras ser premiados. ¿Volveremos a ser testigos esta noche de un momento mágico entre ambos? Sus seguidores lo pedimos a gritos.

We'll just leave this here. #sagawards pic.twitter.com/UIjUp2hgrf

Aunque sin duda, uno de los momentos que hicieron arder las redes sociales fue cuando Brad Pitt observaba perplejo el televisor en la sala de premiados en el momento en el que le daban el galardón a su ex-mujer por su papel en la serie 'The Morning show'.

Another look at Brad Pitt watching Jennifer Aniston winning her statue for #TheMorningShow at the #SAGAwards pic.twitter.com/Wg6vQm8Q1z