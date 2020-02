Así fue el reencuentro post-Oscar entre Brad Pitt y Jennifer Aniston

La lista de anécdotas sucedidas en la 92 edición de los Premios Oscar y sus fiestas posteriores sigue engrosándose, y una de las últimas que hemos conocido es que sí se produjo el esperadísimo encuentro entre Jennifer Aniston y Brad Pitt.

Desde que se prendiera la mecha en los Globos de Oro con el cruce de miradas durante el discurso del actor al recibir su premio, y saltaran chispas con el abrazo que se dieron en el backstage de los SAG, uno de los matrimonios más queridos en Hollywood ha tenido pendiente a muchos usuarios de las redes sociales, que a través de Twitter e Instagram han mostrado su interés y emoción ante una posible reconciliación...

Aunque creemos que para dar esa noticia harían falta un par de galas de premios más (como mínimo).

Los detalles

Fue en una de las fiestas organizadas tras conocerse por fin los premiados a las que asisten los famosos para celebrar cada nueva edición. En la misma a la que acudieron celebrities como Jennifer Hudson, Renée Zellweger, o Courtney Cox, amiga íntima de la propia Jennifer Aniston.

Entre unos y otros ambos se encontraron fugazmente, y la actriz felicitó muy cariñosamente al ganador del Oscar como Mejor Actor de reparto, que a su vez estaba celebrándolo en compañía de amigos como Leonardo DiCaprio o la cantante Adele.

Y hasta aquí podemos leer. No sabemos si porque no hay más que rascar, o porque de momento están manteniendo las distancias para no levantar más revuelo.

¿Se estaban tomando un descanso?

A la historia de Brad Pitt y Jennifer Aniston parece aún le faltan líneas por escribir... El matrimonio comenzó en el año 2000 y terminó drásticamente cinco años después con la confirmación de que Brad Pitt iniciaba un romance con Angelina Jolie.

Pero esta serie de encuentros públicos en los que ambos no ocultan el cariño que se tienen mutuamente están dejando una puerta abierta que hasta hace unos meses era impensable que se volviera a abrir. Porque a unas cuantas de nosotras nos gustaban como pareja, pero no tenemos muy claro si nos alegraríamos tanto de que ella le diera otra oportunidad después de lo que pasó.