Las bodas que esperamos se celebren en 2020

Nos gustan tanto las bodas que a final de año uno de los debates más acalorados de la redacción es cuál será la más espectacular del año que viene. Jugamos, por un lado, a elegir las que más nos han gustado del año que termina, algo que ya compartimos hace algunas fechas, y por otro, a pensar qué parejas nos sorprenderán casándose y cuál será el bodorrio del año.

En 2019 el premio gordo seguramente se lo hayan merecido Pilar Rubio y Sergio Ramos, que han tomado el relevo de Chiara Ferragni y Fedez, que en 2018 consiguieron superar todo lo que alguna vez nos habíamos imaginado que podía ser una boda, gracias a su una fantasía con feria incluida. Sabemos que ya ha pasado año y medio, pero es imposible quitarse aquello de la cabeza. Pero toca pasar página definitivamente aprovechando que el año llega a su fin, y pensar en lo que vendrá próximamente.

De momento, teniendo en cuenta que ni siquiera ha dado comienzo el 2020, no está nada mal la lista de parejas que sabemos que están prometidas.

El nivel es alto, tanto que está encabezada por una de las grandes divas de la crónica social, Jennifer López. No sabemos si finalmente se casará o no con Alex Rodríguez, pero su compromiso, pese a los rumores publicados en Estados Unidos de que habían cancelado o retrasado sus planes, sigue vigente, y no podemos ni imaginarnos lo que sería un 2020 con JLo liándola en el 'Halttime Show' de la Super Bowl junto a Shakira (esto no nos lo quita nadie y ya no queda para disfrutarlo), y poco después transformándose en la novia del año. ¡Ojalá!

De todos modos, al recurrir a la hemeroteca para elaborar el ránking de los famosos comprometidos, nos hemos dado cuenta de que no es la de Lopez y Rodriguez la única pareja comprometida en la que al menos uno de sus miembros es muy famoso. Nos salen hasta ocho, y las hay realmente conocidas.