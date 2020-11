Blanca Suárez revela cuál es su próximo reto

El deporte como estilo de vida es una tendencia que, aunque lleva años imperando en el star-system, el ha crecido durante el confinamiento y ha provocado que todos seamos testigos de la rutina de entrenamiento de celebrities e influencers. La actriz Sara Sálamo, la modelo Laura Escanes, o las instagramers María F.Rubíes, María Pombo y Alexandra Pereira.

En esta lista falta una actriz que, aunque no suele compartir fotografías de sus entrenamientos, es otra de las #fitgirls del escuadrón de Crys Díaz. Una de las entrenadoras personales de las 'celebs' cuya filosofía de vida se basa en el siguiente mensaje: "Todo campeón fue una vez un luchador que nunca se rindió". Crys tiene tanto su propio centro de entreno (Crysdiaz&Co), como una plataforma virtual, puesta en marcha a raíz del confinamiento, en los que realiza retos deportivos hechos a medida, según las necesidades de cada cliente.

Y precisamente Blanca Suárez es una de las chicas de Crys a las que entrena a través de un plan realizado a medida y que va adaptando según va consiguiendo objetivos. El siguiente reto Blanca lo tiene muy claro, y así lo comparte con sus casi cuatro millones y medio de seguidores: "Quiero seguir sintiéndome bien".

Blanca ha publicado dos fotografías de uno de sus últimos entrenamientos que ha utilizado como medio para agradecer a su entrenadora la dedicación y el esfuerzo que aplica con ella ya que, como confiesa la actriz, sin ella muchas veces no sacaría ni tiempo ni fuerzas para el deporte.

"Quiero agredecerle no sólo que sea mi entrenadora a pesar de mis horarios imposibles, cambios de ultima hora... También porque siento que es mi apoyo en muchas cosas, que tira de mí cuando a veces mis ganas o cansancio o fuerzas son reguleras. Que confía en que yo puedo. Me anima y me ayuda..." ha explicado Blanca.