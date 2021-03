Billie Eilish da la sorpresa y dice adiós a su color de pelo

Tras triunfar en los premios Grammy el pasado domingo, parece que Billie Eilish quiere darle un giro radical a su vida... y a su imagen. Y lo ha hecho diciendo adiós a sus habituales raíces de color verde que tanto la habían caracterizado hasta ahora y se ha teñido todo su pelo de rubio.

Además, la cantante se lo ha cortado y ha escrito al lado de la foto la frase 'pellízcame".

De esta forma, Billie cumple así la promesa que hizo a sus fans coincidiendo con el lanzamiento de su documental 'The World’s a Little Blurry' ('El mundo es un poco borroso') sobre lo harta que estaba de que muchos de ellos no parasen de hacer bromas sobre su pelo verde.

Billie es una de las cantantes actuales que más arriesga, tanto en looks como musicalmente. De hecho, el motivo por el que llevaba tanto tiempo con el pelo teñido de verde era porque es el símbolo de la estabilidad mental.

Las claves del estilo de la cantante son las prendas oversize así como las zapatillas, que se han convertido en su seña de identidad.

A ello se le suman accesorios como cadenas de oro, pendientes de aro o las gorras y sombreros. Y por supuesto las uñas XL que tanto han popularizado también las Kardashian o Rosalía.

¿Qué será lo siguiente con lo que nos sorprenda Billie Eilish?