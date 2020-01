Beyoncé le manda un paquete de prendas a Kim Kardashian

Kim Kardashian ya tiene en su mano la colección Ivy Park para Adidas que ha hecho Beyoncé. La estrella televisiva no ha dudado en compartir con sus millones de seguidores las creaciones de la cantante para la marca deportiva. Además lo ha hecho de la mejor forma posible: haciendo ella de modelo con las prendas.

Kim Kardashian ha subido diferentes fotos en las que se ve la caja naranja en la que están metidas las prendas de Ivy Park para Adidas, realizada por Beyoncé. La madre de cuatro hijos aparece tumbada delante con una prenda deportiva ajustada y con transparencias en color granate.

Kim Kardashian se ha mostrado muy agradecida por el regalo hecho por Beyoncé y lo ha dejado claro: "¡Perdón, por haber tardado tanto! Enhorabuena Beyoncé y Adidas por este enorme y exitoso lanzamiento. Me encanta todo, no puedo esperar a llevarlo todo".

Con esta fotografía y palabras, Kim Kardashian ha acallado los rumores que aseguraban que Beyoncé y la estrella televisiva seguían sin hacer las paces y que estaban enfadadas. Sin embargo, nada más lejos de la realidad.

Es verdad que Kim Kardashian no ha sido la única que ha recibido esta fantástica caja de prendas diseñadas por Beyoncé, pero que la cantante la haya elegido significa que han olvidado ya los malos rollos del pasado.

Kim Kardashian y Kanye West y su relación de altibajos con Beyoncé y Jay-Z

En su día a Jay-Z y Kanye West les unió la música. Eran muy amigos y su amistad se trasladó a sus mujeres Beyoncé y Kim Kardashian, respectivamente. Pero no siempre han estado a buenas. De hecho, la última vez que se enfrió la cosa entre ellos fue cuando el rapero, marido de Kim, no se cansaba de hacer comentarios a favor y defender constantemente a Donald Trump, presidente de Estados Unidos y del que Beyoncé y Jay-Z no son nada partidarios.

Sin embargo, parece que estos desencuentros políticos no han hecho tanta mella y vuelven a llevarse bien o por lo menos Kim Kardashian y Beyoncé.