Bella Hadid desmiente su relación con el nieto de Jack Nicholson

Nada, que Bella Hadid no tiene nuevo novio. No lleva poco tiempo saliendo con nadie, la modelo sigue soltera y sin compromiso. La joven, que acaba de cumplir 24 de años, no está saliendo con Duke, el nieto de Jack Nicholson como os contábamos.

Ha sido el representante de Bella Hadid el que ha salido a desmentir la noticia, que salió en un principio publicada en Page Six. Este dijo en E! News que la modelo está "soltera y no tiene ninguna relación".

La hermana pequeña de Gigi Hadid está disfrutando de unos días de relax y diversión con unas amigas en un desconocido destino tropical. La forma en la que la modelo ha decidido celebrar sus nuevos 24 años.

Si Duke Nicholson hubiera sido el chico elegido por Bella Hadid para empezar a salir hubiera estado bien pero, nada más lejos de la realidad. La modelo sigue soltera desde que rompiera su relación on/off con The Weeknd en agosto de 2019.

No se sabe si tendrá que ver o no pero con motivo de la noticia sobre su nueva relación, Bella Hadid reposteó una 'checklist' en la que decía que sus metas habían cambiado y que eso también incluía su idea de casarse, que lo hará cuando esté lista y que no va a tener que ser antes de cumplir los 30. Será algo que ocurra cuando encuentre alguien con quien conecte de verdad.

Bella Hadid y Duke Nicholson sí que se conocen. Han coincidido en un par de ocasiones en Nueva York pero, nada que de haber empezado a salir, nada de nada.

Así que menos aún han disfrutado de una escapada en solitario previa para celebrar el cumpleaños de la modelo.

Bella Hadid sigue centrada en su carrera como modelo, mientras que Duke Nicholson, nieto de Jack Nicholson, sigue haciendo sus pinitos en el cine.