Bella Hadid y la operación estética que se realizó con 14 años (y de la que ahora se arrepiente)

Hace tiempo que Bella Hadid decidió ser una de las modelos más sinceras a nivel internacional. Su estatus de estrella no ha hecho que olvide quien es ella realmente y por eso ha querido desvelar que a los 14 años se sometió a una operación estética para cambiar la forma de su nariz.

"Ojalá hubiera conservado la nariz de mis antepasados. Creo que me habría convertido en eso. La gente piensa que me fastidié la cara por completo debido a una foto mía cuando era adolescente y se me veía hinchada. Estoy bastante segura de que no te ves igual ahora que cuando tenías 13, ¿verdad? Nunca he usado relleno. Pongamos fin a eso. No tengo ningún problema con eso, pero no es para mí. Quien piense que me he levantado los ojos o como se llame, ¡es cinta facial! El truco más antiguo del mundo", afirma en una entrevista concedida a la revista Vogue.

"He tenido este síndrome del impostor donde la gente me hizo sentir que no merecía nada de esto. La gente siempre tiene algo que decir, pero lo que tengo que decir es que siempre he sido malinterpretada en mi industria y por las personas que me rodean", sentencia.

No es la primera vez que Bella habla alto y claro de su vida. En noviembre del año pasado, Bella ya habló de sus problemas de ansiedad.

"Las redes sociales no son reales. Cualquiera que esté sufriendo, que recuerde eso. A veces, todo lo que necesitas escuchar es que no estás solo", ha asegurado Bella Hadid en un post que ha dado la vuelta al mundo. En dicho post, la modelo subía varias fotos suyas llorando y un vídeo en el que Willow Smith, hija de Will Smith y Jada Pinket, hablada de su propia lucha contra la ansiedad. "He tenido suficientes colapsos y agotamientos para saber esto: si trabajas lo suficiente en ti misma, pasando tiempo a solas para entender tus traumas, desencadenantes, alegrías y rutinas, siempre serás capaz de entender o aprender más sobre tu propio dolor y sobre cómo manejarlo", continuaba la hermana de Gigi Hadid.

Este post abría de nuevo el debate sobre si las redes sociales deberían tener un control más exhaustivo del contenido que sus usuarios suben, pero lo que sí es cierto es que contamos con herramientas para intentar controlar los efectos de la ansiedad que nos producen. ¿Cómo?

"Desconectarse de las redes sociales tiene muchos beneficios, nos puede ayudar a aumentar la productividad y el tiempo libre para dedicar a nuestras prioridades, a reducir la procrastinación y a gestionar la intoxicación y la sobredosis de estímulos a los que nos sometemos en las redes. Nos puede ayudar a reducir la adicción y tendencias como la paranoia que nos lleva a infravalorar la realidad y a idealizar lo que se ve en la pantalla. Desconectarnos de las redes nos puede ayudar también a evitar problemas de baja autoestima, ansiedad y depresión", explica Ixi Ávila, Coach de Inteligencia Emocional.