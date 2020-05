Bella Hadid y la foto con la que reivindica su activismo por el 'body positive'

Bella Hadid ha dado el paso y, además, lo ha hecho durante uno de los momentos de más boom de las redes sociales, en el confinamiento. La modelo ha realizado un gesto con el que se suma a la armada de tops, encabezada por Ashley Graham, que reivindican el body positive. Así, por primera vez, una de las hermanas Hadid muestran su silueta al natural. Sin retoques, ni posturas que disimulen imperfecciones. Bella, así nos gustas todavía más.

La modelo, que está confinada con toda su familia, incluida su hermana Gigi, no solo ha sido una de las primeras en protagonizar una campaña virtual (dadas las circunstancias en las que nos encontramos) sino que pasa su tiempo cocinando, grabando vídeos en Tik Tok (como gran partes de las celebrities) y aprovechando el solecito para que su piel coja un bonito tono dorado.

Y así, tomando el sol, es como Bella ha revolucionado a sus seguidores de Instagram. La modelo ha inmortalizado uno de los mejores momentos de su vida: posando al natural. Sin Photoshop, mostrando al mundo sus imperfecciones de la piel y haciendo gala de sus michelines. Porque ya es hora de que ellas, las protagonistas de las pasarelas, bajan al mundo terrenal para demostrar al resto que son mujeres reales y no hechas a medida.

Defensora del amor propio y de quererse a uno mismo, Bella ha hecho un gran favor a aquellas mujeres que se sienten inseguras con sus cuerpos al publicar esta foto real de su cuerpo . Porque una cosa es cuidarse y llevar una vida saludable y otras distinta es mostrar una actitud acomplejada. De ahí el mensaje que lanza a modo de pie de foto: "So good to see such a beautiful and real woman" (tan bueno es ver a una mujer poderosa y real).

Una afirmación que demuestra en cada uno de sus looks tal y como puedes ver en la siguiente galería: